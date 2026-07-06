Bericht: Es besteht die Möglichkeit, dass Project Helix Unterstützung für physische Spiele erhält

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Es erscheint äußerst unwahrscheinlich, dass die PlayStation 6 ein Laufwerk haben wird, da Sony ab Januar 2028 PlayStation-Spiele auf Disc einstellt, aber wie sieht es mit Microsoft aus? Viele haben wahrscheinlich angenommen, dass Project Helix (die nächste Xbox) keine Discs enthalten wird, zumal Microsoft ein starker Befürworter digitaler Spiele ist.

Laut einem Bericht von The Verge von letzter Woche scheint die Konsole jedoch nicht unbedingt vollständig digital zu sein, wie Tom Warren schrieb:

"Ich verstehe, dass Microsoft noch nicht vollständig entschieden hat, ob die nächste Xbox-Generation mit dem Codenamen Project Helix mit einem eingebauten Laufwerk ausgeliefert wird... "

Am Wochenende wurde eine neue Folge des Xbox Two Podcasts veröffentlicht, in der Windows-Central-Redakteur Jez Corden seine Sicht auf das Thema teilte und außerdem Hoffnung gibt, dass physische Spiele doch überleben könnten (transkribiert von Pure Xbox):

"Tom Warren schrieb in einem Artikel [auf The Verge], dass für Helix noch nichts entschieden wurde. Für Helix war bereits entschieden worden, aber Tom hatte aktuellere Informationen, da [Microsoft] nun prüft, was bei Helix in Bezug auf Discs möglich sein könnte.

"Ich habe versucht, meine Informationen zu aktualisieren, und es sieht tatsächlich so aus – sie versuchen herauszufinden, was sie hier tun können, bevor sie sich vollständig auf den Tod physischer Discs festlegen."

Es besteht die Möglichkeit, dass Microsoft die Gelegenheit nutzt, physische Spiele anzubieten, jetzt, wo Sony das nicht mehr tun wird, wenn genug Leute danach fragen. Wenn du dir das erhoffst, dann mach deine Stimme unbedingt hörbar.