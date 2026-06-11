Bericht: Erwarten Sie nächsten Monat große Entlassungen bei Xbox

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Bisher wurden die meisten Nachrichten über die Xbox-Chefin Asha Sharma von Xbox-Fans positiv bewertet, aber leider scheint ein echter Weckruf bevorzustehen. Wie allgemein bekannt ist, kämpft die Xbox-Abteilung seit Jahren mit großen Problemen, und nun berichtet Bloomberg-Reporter Jason Schreier, dass es Zeit für eine Art Neustart ist.

Dazu gehören große Entlassungen, die Berichten zufolge bereits im Juli beginnen sollen, sowie Kürzungen bei den Marketingbudgets und möglicherweise einige Studioschließungen. In einem internen Memo zu diesem Thema (über The Verge) vom zweitranghöchsten Xbox-Manager Matt Booty werden die Probleme ungewöhnlich offen erklärt:

"Ohne Activision Blizzard King haben wir in den letzten fünf Jahren über 20 Milliarden Dollar in laufende Investitionen in unsere Subventionen für Inhalte, Plattformen und Hardware investiert, aber unser Jahresumsatz ist in dieser Zeit um fast eine halbe Milliarde gesunken. Künftig kann das nicht so weitergehen."

Obendrein haben wir explodierende Hardwarepreise, was ein großes Dilemma für die kommende Project Helix-Konsole darstellt. Booty merkt an, dass Komponenten heute "über das Fünffache von dem gekostet haben, was wir vor nur zwei Jahren bezahlt haben. Die Speicherkosten haben einen weitgehend ähnlichen Verlauf verlaufen" – und schlussfolgert, dass "wir ein neues Geschäftsmodell und Partnerschaften für Hardware brauchen, da wir weiterhin Helix treu bleiben."

Entlassungen sind natürlich immer sehr bedauerlich, besonders für Einzelpersonen, aber es besteht kein Zweifel, dass die Xbox-Abteilung zu kämpfen hat und überarbeitet werden muss, wenn man sich die oben genannten Aussagen von Booty ansieht. Wir drücken die Daumen, dass so wenige Menschen wie möglich betroffen sind und Microsoft die Betroffenen so gut wie möglich unterstützt – und dass Xbox auf der anderen Seite stärker hervorgeht.