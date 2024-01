Bericht: Erwarten Sie keinen Mangel an Switch 2

HQ

Es gibt derzeit unzählige Gerüchte und Berichte, die behaupten, dass Nintendo seine nächste Konsole, die vorläufig Switch 2 genannt wird, noch in diesem Jahr auf den Markt bringen wird - einschließlich einer Umfrage unter 3000 Entwicklern, von denen 8% antworteten, dass sie an Spielen in diesem noch nicht angekündigten Format arbeiten.

Jetzt haben wir einen weiteren ziemlich soliden Beweis für die Existenz der Switch 2 von Bloombergs Tech-Reporter Takashi Mochizuki erhalten, der auf X schreibt, dass wir keinen Mangel an Konsolen erwarten sollten, da allein im ersten Jahr 10 Millionen Einheiten verfügbar sein werden, basierend auf den Daten zu den Display-Auslieferungen. Mochizuki fährt fort: "Im Gegensatz zu PS5 und XSX/S, die bei der Markteinführung mit Chip-Engpässen zu kämpfen hatten, wäre Nintendos viel leichter in den Läden zu finden.

Das bedeutet hoffentlich, dass wir nicht das gleiche Problem (oder vorzugsweise irgendein Problem) mit Scalpern haben werden, die lange Zeit versucht haben, Fans dazu zu bringen, sowohl PlayStation 5 als auch Xbox Series X zu lächerlichen Preisen zu kaufen.