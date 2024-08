Bericht: Erwarten Sie den Nintendo Switch-Nachfolger nicht vor April 2025

HQ

Der Nintendo Switch-Nachfolger wird uns alle beschäftigen, bis er schließlich enthüllt wird, und obwohl wir vielleicht schon oft darüber berichtet haben, sind Spekulationen über die kommende Konsole alles, was wir haben, bis etwas Offizielles erscheint.

Unsere neuesten Informationen stammen von Christopher Dring von Gamesindustry.biz, der im neuesten Podcast der Website sagte, dass den Entwicklern gesagt wird, dass sie in diesem Geschäftsjahr keinen Start erwarten sollen. "Ein paar Leute, mit denen ich gesprochen habe, hoffen, dass es im April oder Mai erscheint, noch Anfang nächsten Jahres, nicht spät." sagte Dring.

Es gibt also zumindest Hoffnung auf einen früheren Start, denn ein späterer könnte bei einigen anderen großen Gaming-Events im Jahr 2025 zu einer Krise führen. So oder so, Nintendo ist derjenige, der das letzte Wort hat, wenn es erscheint, aber wenn es Anfang nächsten Jahres sein soll, bedeutet das, dass wir noch einen Blick darauf werfen könnten, wie die Konsole aussehen wird, bevor das Geschäftsjahr zu Ende ist.

Was wünschen Sie sich vom Switch-Nachfolger?