Bericht: Erwarte nicht, dass Starfield für PlayStation 5 veröffentlicht wird

Microsoft hatte letzten Monat eine Veranstaltung, in der erklärt wurde, dass sie an ihren exklusiven Spielen festhalten, aber dennoch einige Titel für andere Formate veröffentlichen werden, in denen es sinnvoll ist. Die vier Spiele, die für PlayStation und Switch bestätigt wurden, waren alle über ein Jahr alt und zwei davon waren Live-Dienste und brauchten ein größeres Publikum, da sie für die aktuellen Formate ausgereizt zu sein scheinen. Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded und Sea of Thieves.

Bevor dies bestätigt wurde, gab es viele Gerüchte, die behaupteten, dass Starfield auch für PlayStation 5 erscheinen würde, und selbst nachdem Microsofts neue Richtlinie vorgestellt wurde, gab es gelegentlich Gerüchte darüber. Aber vielleicht sollten die Leute nicht zu viel hoffen, da der Windows Central-Redakteur Jez Corden (bekannt als zuverlässig) jetzt auf X sagt, dass es nicht so schnell passieren wird und es nicht einmal eine PlayStation 5-Version in der Entwicklung gibt:

"Ich sage definitiv: Ich habe ein großartiges Sourcing,Starfield an dem im Moment niemand für PlayStation arbeitet."

Da haben wir es also. Es könnte zwar noch kommen, aber niemand, der daran arbeitet, bedeutet, dass es noch sehr weit weg ist.

Starfield Spieler warten derzeit auf die Erweiterung Shattered Space, die wahrscheinlich bald angekündigt und hoffentlich bald danach veröffentlicht wird.