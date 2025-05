Bericht: Eine Nintendo Direct wird kurz vor dem Start von Switch 2 im Juni ausgestrahlt

HQ

Die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 steht vor der Tür, am 5. Juni. Das ist kurioserweise der Tag vor der Ausstrahlung des Summer Game Fest - eine arbeitsreiche Woche, hm - und das Wochenende, an dem traditionell die E3-Konferenz stattgefunden hätte. Wir wissen, dass Microsoft am Sonntag, den 8. Juni, seinen eigenen Showcase ausstrahlt, und es gibt auch Gerüchte über einen Sony State of Play im Juni.

Einige mögen denken, dass Nintendo zu sehr damit beschäftigt sein wird, Switch 2 und Mario Kart World zu bewerben, um an eine Nintendo Direct zu denken, aber es macht Sinn für sie, einige neue Spiele zu präsentieren, die in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Und es gibt Gerüchte, die diese Annahme untermauern: Laut dem Journalisten Pedro Henrique Lutti Lippe (via VGC) wird eine Nintendo Direct in der Nähe der Veröffentlichung von Switch 2 stattfinden.

Das könnte eine Direct in der gleichen Woche, vom 2. bis 6. Juni, bedeuten, obwohl wir glauben, dass sie am ehesten in der folgenden Woche stattfinden wird. Traditionell hat Nintendo seine E3-Konferenzen dienstags ausgestrahlt, also am Dienstag, den 10. Juni. Natürlich halten sie sich nicht mehr an diese Regel: Letztes Jahr haben sie zum Beispiel ein Gebot Direct mit der Ankündigung von Metroid Prime 4 Beyond am 18. Juni abgehalten. Spiele wie diese, aber auch Pokémon-Legenden Z-A, Drag x Driver oder Kirby Air Riders könnten Veröffentlichungstermine erhalten.