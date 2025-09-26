Bericht: Eine neue PS5 Pro könnte bald erscheinen

HQ

Eine neue und leicht verbesserte PS5 Pro könnte bald in Europa in die Regale kommen. Nach der Einführung einer anderen PS5 Slim, die kürzlich in der Region eingetroffen ist (ohne Fanfare von Sony), soll auch eine neue Version der aktualisierten PS5 erscheinen, vielleicht schon später in diesem Monat.

Wie von Dealabs berichtet (und von Insider Gaming erwischt) wird die neue PS5 Pro anscheinend weder eine Preissenkung noch externe Modifikationen erhalten, aber sie wird angeblich Verbesserungen mit sich bringen. Was diese Verbesserungen sind, wissen wir noch nicht, aber die neue Version der PS5 Slim hat seit ihrer Enthüllung einige Kritik einstecken müssen.

Im Gegensatz zur ursprünglichen PS5 Slim, die über 1 TB Speicher verfügte, verfügt die neue CFI-2116 über nur 825 GB Speicher. Anscheinend werden wir bei der neuen PS5 Pro nicht mit einem ähnlichen Problem konfrontiert sein, da sie immer noch über eine 2-TB-SSD verfügt. Wir würden keine großen Verbesserungen oder Änderungen erwarten, da Sony über diese neuen Modelle, die in die Regale kommen, geschwiegen hat.