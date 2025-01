Bericht: Ein unangekündigtes Warhammer-RPG wurde abgesagt

HQ

Warhammer hat in den letzten Jahren so etwas wie ein Allzeithoch erreicht. Es ist im FTSE 100 Index der Londoner Börse gelistet und zieht immer mehr Geschäft mit Modellverkäufen an, und mit den jüngsten Multimedia-Erfolgen wie Warhammer 40.000: Space Marine II und der kommenden Henry Cavill-Serie scheint es jetzt an der Zeit zu sein, auf einen Warhammer-Zug aufzuspringen. Allerdings ist nicht alles in Ordnung mit dem geistigen Eigentum.

Einem Bericht von MP1st zufolge wurde ein RPG, das sich bei Thought Pennies - einem 2020 gegründeten Studio - in der Entwicklung befindet, abgesagt. Thought Pennies musste in den Jahren 2023 und 2024 erhebliche Entlassungen hinnehmen, wobei ein Verlag im letzten Jahr die Finanzierung zurückzog.

Die Entwickler von Thought Pennies waren eher vage, als sie auf ihren LinkedIn-Profilen über das Spiel schrieben, aber Verweise auf eine dunkle Fantasy-Welt weisen uns in Richtung Warhammer. Es ist daher wahrscheinlich, dass es sich bei diesem Spiel um ein RPG gehandelt hätte, das im Zeitalter von Sigmar spielt, oder sogar um Warhammer Fantasy Battles, die sich insgesamt als weniger beliebt erweisen als Warhammer 40.000.

Obwohl Age of Sigmar Warhammer und Fantasy neu entfacht hat und The Old World die Warhammer Fantasy Battles zu uns zurückbringt, scheint es jetzt die Zeit von 40k zu sein, da die kommende Amazon-Serie, die Secret Level-Episode und das erfolgreichste Warhammer-Spiel seit langem aus dem Setting kommen. Außerdem hatten wir kürzlich mit Warhammer 40.000: Rogue Trader ein großartiges RPG, also schaut euch das an, wenn ihr die düstere ferne Zukunft in einem RPG erkunden wollt.