Bericht: Ein Spawn-Film befindet sich in der Entwicklung und soll 2025 Premiere haben

Fans von Spawn werden sich sehr freuen zu hören, dass der Charakter in naher Zukunft wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein wird. Wie Blumhouse-Chef Jason Blum in einem Interview mit ComicBook.com feststellte, befindet sich ein brandneuer Spawn-Film in "sehr, sehr aktiver Entwicklung", alles mit der Absicht, 2025 Premiere zu haben.

Der Haken an dem Film ist, dass das Drehbuch noch nicht fertiggestellt ist, und aufgrund des anhaltenden Writers Guild of America-Streiks sieht es auch nicht so aus, als würde es in absehbarer Zeit fertig sein. Unter der Annahme, dass das Drehbuch relativ bald fertiggestellt wird, wird das Ziel sein, den Film bis 2025 in die Kinos zu bringen.

Zu dem, was Blum konkret sagte, sagte der Filmemacher: "Ich würde sagen, man hat viel zu hoffen, weil es sich in einer sehr, sehr aktiven Entwicklung befindet. Was passieren muss, ist, dass meine Freunde, die Autoren und die Studios ihre Differenzen herausfinden und wieder mit dem Schreiben beginnen müssen, aber wir haben eine großartige Gruppe von Leuten, die es zusammenstellen, und meine Hoffnung ist, dass dieser Film - meine Vorhersage ist, dass wir vielleicht tatsächlich einen Spawn-Film in '25 sehen werden. Keine Versprechungen, aber das ist meine Vorhersage."

Es gibt kein Wort darüber, wer in dem Film mitspielen oder wer Regie führen wird, was bedeutet, dass Spawn-Schöpfer Todd McFarlane an diesem Projekt beteiligt sein kann oder nicht.