Bericht: Ein kleines Team bei Obsidian wird trotz der Absetzung weiterhin an Avowed 2 arbeiten

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Für Avowed 2 könnte es noch Hoffnung geben, denn es sieht so aus, als würde ein kleines Team bei Obsidian weiterhin an dem Spiel arbeiten, obwohl es offiziell hinter den Kulissen abgesetzt wurde. Obwohl es kein offiziell angekündigtes Spiel ist, wurde Avowed 2 von Jason Schreier von Bloomberg als in Arbeit gemunkelt, der sagte, es sei eingestellt worden, damit Obsidian an einem neuen Fallout-Spiel arbeiten könne.

Jetzt ist Schreier mit frischen Informationen über seinen YouTube-Kanal zurück (danke, ResetEra), wo er sagt, dass ein kleines Team bei Obsidian weiterhin an Avowed 2 arbeiten wird, obwohl Xbox das Projekt eingestellt hat. Während an Fallout gearbeitet wird, glaubt Schreier, dass Obsidian versuchen wird, Avowed 2 zur Veröffentlichung vorzuschlagen, um dem Studio einige Veröffentlichungen zu verschaffen.

"Es war tatsächlich weiter fortgeschritten, als die meisten Leute für eine Fortsetzung eines Spiels denken, das letztes Jahr erschienen ist. Ich denke also, ihre Hoffnung ist, dass sie es so nah am Ende bekommen, dass Xbox es anschaut und sagt: 'Okay, ihr könnt das fertigstellen und veröffentlichen, es kostet nicht viel mehr'", sagte Schreier.

Wenn Avowed 2 noch weit in der Entwicklung ist, wäre es schade, nie zu sehen, was aus dem Projekt hätte werden können. Das erste Spiel war ein solides RPG, das sein Publikum nicht ganz erreichte, aber eine Fortsetzung könnte das mit einem ausgefeilteren Erlebnis im Vergleich zum ersten Spiel beheben. Das ist alles Spekulation, und es ist möglich, dass Xbox Obsidian die Chance verweigert, das Spiel zu veröffentlichen, egal wie nah Avowed 2 an der Veröffentlichung ist oder auch nicht.