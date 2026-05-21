Bericht: EA war der Grund, warum Microsoft das Game Pass Friends & Family-Abonnement eingestellt hat

HQ

Vor vier Jahren startete Microsoft eine Testversion von etwas, das sie Xbox Game Pass Ultimate Friends & Family nannten, sowohl in Kolumbien als auch in Irland. Es war eine Möglichkeit, ein Abonnement mit bis zu vier anderen Personen im selben Land zu teilen. Dies wurde sehr gut aufgenommen und 2023 in noch mehr Ländern eingeführt.

Aber... Nur wenige Monate später wurde das Programm ohne weitere Erklärung eingestellt, und seitdem gibt es keinen Familientarif für Game Pass. Kürzlich berichteten wir, was Xbox-Fans sich am meisten von Xbox wünschen, nachdem eine digitale Vorschlagsbox eingeführt wurde und ein Familientarif für Game Pass Platz fünf belegte.

Was ist also passiert? Warum ist das verschwunden? Jetzt berichtet Windows Central-Redakteur Jez Corden, dass es tatsächlich einen Grund gibt, und er wird E-A geschrieben. Wie bekannt, ist ihr EA Play-Dienst in Game Pass Ultimate integriert, und laut Corden waren sie mit Friends & Family überhaupt nicht zufrieden:

"Man sagte mir, EA, die ein langjähriger Vertragspartner im Xbox Game Pass-Ökosystem ist, hasste die Idee völlig. Es ist ärgerlich, weil EA mit seiner Game Pass-Beteiligung das absolute Minimum tut und sich weigert, Xbox-PC-native Versionen mit Play Anywhere oder Xbox-Erfolgen zu veröffentlichen."

Angesichts der wenigen Spiele, die EA heutzutage tatsächlich für EA Play veröffentlicht (meist Sportspiele, die ihre Blütezeit überschritten haben), scheint es viele wahrscheinlich für einen guten Kompromiss zu halten, EA aus dem Game Pass zu werfen und das Familienabonnement zurückzubringen.

Es ist erwähnenswert, dass dies keine offiziell bestätigten Informationen sind, aber was hältst du davon?