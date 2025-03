Bericht: EA und Microsoft wollen Franchises von Ubisoft kaufen

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Ubisoft seit langem zu kämpfen hat, und mehrere große Titel haben in Bezug auf die Verkäufe unterdurchschnittlich abgeschnitten. Das spiegelt sich natürlich auch im Aktienkurs wider, der in nur fünf Jahren um fast 80% gefallen ist.

Jetzt berichtet IGN, dass einer der Eigentümer des Unternehmens ihnen ein wenig darüber erzählt hat, was hinter den Kulissen passiert, und erklärt, dass es "Gespräche zwischen Microsoft, EA und anderen gegeben hat, die daran interessiert sind, IPs von Ubisoft zu erwerben". Wir wissen nicht genau, an welchen Franchises sie interessiert sind, aber sicherlich könnten The Division, Just Dance und Rainbow Six für EA von Interesse sein, während Microsoft sich Assassin's Creed, Far Cry und Splinter Cell ansehen könnte?

Ubisoft hat sich gegenüber IGN auf die trockenste und bürokratischste Art und Weise zu der Angelegenheit geäußert und scheint zu bestätigen, dass sie derzeit über die Möglichkeit nachdenken, Marken zu verkaufen:

"Wie wir bereits während unserer Verkäufe im 3. Quartal erwähnt haben, ist die Prüfung verschiedener transformativer strategischer und kapitalistischer Optionen im Gange. Der Vorstand hat ein unabhängiges Ad-hoc-Komitee eingesetzt, das diesen formellen und kompetitiven Prozess überwacht, um den besten Wert aus den Assets und Franchises von Ubisoft für alle Beteiligten herauszuholen. Ubisoft wird den Markt in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften informieren, wenn und sobald eine Transaktion zustande kommt."