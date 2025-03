Bericht: EA Motive wird auf der GDC eine Iron Man-Demo zeigen

HQ

EA Motive, das Studio hinter dem Dead Space-Remake, arbeitet seit einiger Zeit still und leise an einem Iron Man-Spiel. Abgesehen davon, dass wir wissen, dass das Projekt in Arbeit ist, haben wir seit einiger Zeit nichts Offizielles mehr gehört.

Aber das könnte sich bald ändern. Über Insider Gaming haben einige investigative Reddit-Nutzer herausgefunden, dass es auf der GDC einen Advanced Graphics Summit geben wird, der von einem Technical Artist von EA geleitet wird und bei Motive den Inhalt auf Texturen für Dead Space und Iron Man konzentrieren wird.

Dies bestätigt zwar nichts, und Sie sollten Ihren verschriebenen Salzstreuer für dieses Gerücht herausholen, aber es impliziert, dass wir eine Art Tech-Demo aus dem Spiel sehen könnten. Es ist unwahrscheinlich, dass der Öffentlichkeit etwas gezeigt wird, aber zumindest wissen die Besucher der GDC ein bisschen mehr über das Spiel.