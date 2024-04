Bericht: EA erhöht seinen EA Play-Preis deutlich

HQ

EA hat anscheinend beschlossen, dass es an der Zeit ist, die Preise seines EA Play Abonnementdienstes zu erhöhen und anzupassen. Laut GamesIndustry.biz nimmt der große Verlag diese Änderungen vor, um sowohl den Währungswert widerzuspiegeln als auch die Preise an den Marktwert anzupassen, aber für die Verbraucher (insbesondere in Großbritannien) bedeutet dies nur, dass der gleiche Service deutlich mehr kosten wird.

Es wird angegeben, dass die Basisstufe von 3,99 £ / 4,99 $ pro Monat auf 5,99 £ / 5,99 $ pro Monat steigen wird, wobei die Jahresgebühren von 19,99 £ / 29,99 $ auf 35,99 £ / 39,99 $ steigen.

Gemäß der teureren und Premium-Stufe Pro wird dies von 14,99 £ / 14,99 $ pro Monat auf 16,99 £ / 16,99 $ pro Monat steigen, wobei die Jahresgebühr von 89,99 £ / 99,99 $ auf 109,99 £ / 119,99 $ steigt.

Diese Änderungen sollen ab dem 10. Mai 2024 in Kraft treten, so dass Sie etwa einen Monat Zeit haben, um von den niedrigeren Gebühren zu profitieren, wenn Sie EA Play verwenden. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, ein Jahresabonnement abzuschließen, bevor Sie dafür eine zweite Hypothek aufnehmen müssen.