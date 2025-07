Bericht: EA-Bosse wollen, dass Battlefield 6 100 Millionen Spieler erreicht

HQ

EA liebt es, die Messlatte astronomisch hoch zu legen. Das ist vielleicht ein Grund, warum viele der jüngsten Spiele die Erwartungen nicht erfüllt haben, da ausgerechnet EA Sports FC in letzter Zeit nicht die Höhen erreicht hat, die sich der Publisher wünscht, während Dragon Age: The Veilguard als Mega-Flop angesehen wird, obwohl es ziemlich schnell eine Million verkaufte Einheiten überschritten hat. Man sollte meinen, dass die Bonzen im Unternehmen daraus lernen und sich vernünftigere Ziele setzen würden, aber das ist eindeutig nicht der Fall, zumindest wenn man sich einen kürzlich veröffentlichten Bericht über Battlefield ansieht.

Ars Technica hat einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass die Führungskräfte von EA das kommende Battlefield 6 - wie wir es vorerst nennen - 100 Millionen Spieler erreichen sehen wollen. Zum Vergleich: Das würde bedeuten, dass es sich mit Call of Duty messen würde, etwas, das das Franchise nie wirklich geschafft hat.

Das Lustige an dieser angeblichen Erwartung ist, dass sogar EA-Mitarbeiter ihre Sinnlosigkeit zu erkennen scheinen, denn einer sagt: "Offensichtlich hat Battlefield diese Zahlen noch nie zuvor erreicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Jahr 2042 im gleichen Zeitraum nur 22 Millionen Mal verkauft wurde", und ein anderer fügt hinzu: "Battlefield 1 – das zahlenmäßig erfolgreichste Spiel der Reihe – hat "vielleicht mehr als 30 Millionen" erreicht.

Zugegeben, EA geht für Battlefield 6 größer denn je vor und skizziert ein gemeldetes Budget von rund 400 Millionen US-Dollar für das Spiel im Jahr 2023, etwas, das angeblich längst übertroffen wurde.

Ohne zynisch zu klingen, scheint es, als hätte EA hier einen weiteren Dragon Age: The Veilguard in den Händen, da es sich so anfühlt, als ob das Gewicht, das Battlefield 6 auf seinen Schultern tragen wird, einfach zu groß sein könnte, als dass das Spiel in den Augen von EA jemals erfolgreich sein könnte.

Sind Sie zuversichtlich in Battlefield 6 ?