Bericht: Dwayne Johnson spendete einen siebenstelligen Betrag an die SAG-AFTRA Hilfsstiftung

Wir haben nicht wirklich viele Hollywood-Eliten gesehen, die ihre Meinung zu den laufenden Streiks von Writers Guild of America (WGA) und Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) geäußert haben. Aber das bedeutet nicht, dass sie die Streiks nicht befürworten und denjenigen, die sich dafür einsetzen, bessere Rechte zu erhalten und für alle in der gesamten Branche zu bezahlen.

Wie Variety berichtet, soll Dwayne Johnson nun eine siebenstellige Spende an die SAG-AFTRA Foundation geleistet haben, eine Wohltätigkeitsorganisation, die zwar kein Teil des Körpers ist, aber mit ihr verbunden ist. Dies geschah, nachdem die Stiftung ihre bestverdienenden Mitglieder um Hilfe gebeten hatte, damit sie den 160.000 Mitgliedern der Gewerkschaft, die seit Beginn der Streiks arbeitslos sind, Hilfe und Unterstützung bieten kann.

Es gibt kein Wort über die genaue Spende, die Johnson zur Verfügung gestellt hat, aber die Foundation hat Twitt mitgenommen ... X, um zu sagen: "Vielen Dank @TheRock für Ihre außergewöhnliche Großzügigkeit und historische Spende an die SAG-AFTRA-Stiftung! Du hilfst Tausenden von @sagaftra Schauspielern und Familien in dringender Not und übernimmst die Führung, damit andere folgen können! Wir schätzen Sie!! "

Dies alles kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Johnsons Gehalt für den kommenden Weihnachtsfilm Red One als ziemlich enorm herausstellte.