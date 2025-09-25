Bericht: Dreharbeiten für Edge of Tomorrow 2 beginnen nächstes Jahr

Es ist fast zehn Jahre her, dass wir das letzte Mal an der Seite von Tom Cruise und Emily Blunt in Edge of Tomorrow in die Schlacht gezogen sind. Der Film wurde zwar nur mäßig aufgenommen, aber im Laufe der Jahre hat er eine treue Kultanhängerschaft gewonnen. Gerüchte über einen Nachfolger gibt es schon seit einiger Zeit, und neuen Berichten zufolge werden sowohl Cruise als auch Blunt ihre jeweiligen Rollen im nächsten Jahr wieder aufnehmen, wenn die Produktion voraussichtlich beginnt. Regisseur Doug Liman soll ebenfalls zurückkehren, wobei Christopher McQuarrie sich um das Drehbuch kümmert.

Das plötzliche Wiederaufleben von Edge of Tomorrow 2 auf dem Radar der Branche steht Berichten zufolge in Verbindung mit Deeper, Cruises High-Budget-Unterwasserprojekt mit Ana de Armas, das aufgrund galoppierender Produktionskosten auf Eis gelegt wurde.

