Bericht: Disney+ verlor 1,7 Millionen Abonnenten nach der Entlassung von Jimmy Kimmel

Vor zwei Wochen war es eine große Neuigkeit, als bekannt wurde, dass der Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel auf Druck der Federal Communications Commission (FCC) aus seiner Show gefeuert worden war, worin das Weiße Haus vermutet wurde.

ABC, der die Talkshow ausstrahlte, ist ein Disney-eigener Sender, was viele dazu veranlasste, ihre Disney+-Abonnements zu kündigen. Normalerweise hätte diese Art von Aktion wenig Wirkung, aber jetzt berichtet die Journalistin Marisa Kabas, Gründerin von The Handbasket, dass eine Disney-Quelle ihr enthüllt hat, dass satte 1,7 Millionen Abonnenten zwischen dem 17. und 23. September ihre Konten gekündigt haben.

Das ist offensichtlich eine riesige Summe, selbst für ein Unternehmen wie Disney, und wenn man davon ausgeht, dass die Quelle korrekt ist, ist es leicht zu verstehen, warum sie Kimmel so schnell wieder eingestellt haben. Kabas schreibt auch, dass die bevorstehende Preiserhöhung für Disney+ zum schnellen Sinneswandel beigetragen habe, da es sehr schwierig gewesen wäre, zwei große negative Social-Media-Kampagnen gegen den Streaming-Dienst gleichzeitig zu bewältigen.