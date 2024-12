Bericht: Disney hofft, Depp davon zu überzeugen, die Rolle des Captain Jack Sparrow wieder aufzunehmen

Disney hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean zurückzubringen. Laut Variety erwägt das Studio nach einer siebenjährigen Pause und Depps Rechtsstreitigkeiten nun, die Zusammenarbeit wieder aufzunehmen, da Produzent Jerry Bruckheimer an zwei parallelen Projekten für das Franchise arbeitet, und eines davon könnte möglicherweise Depp beinhalten, vorausgesetzt, sie können sich einigen.

Obwohl Depp zuvor gezögert hat, zurückzukehren, insbesondere nach dem öffentlichen Prozess gegen Amber Heard, hat Bruckheimer deutlich gemacht, dass er ihn zurückhaben möchte. Er hat gesagt: "Wenn es nach mir ginge, wäre er dabei."

In der Zwischenzeit plant Disney Berichten zufolge ein Reboot der Serie, komplett mit brandneuer Besetzung, wobei Margot Robbie Gerüchten zufolge eine Hauptrolle spielen soll, aber dieses Projekt hatte seine eigenen Höhen und Tiefen, wobei Robbie zuvor andeutete, dass es "tot für Disney" sei.

Hoffst du, Depp wieder in der Rolle von Captain Jack Sparrow zu sehen?