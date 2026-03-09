Bericht: Die Xbox Helix kostet zwischen 999 und 1.200 Dollar

HQ

Microsoft-Manager haben die Leistung ihrer kommenden Xbox-Konsole wiederholt mit ziemlich spektakulären Worten gehypt und Unterstützung von prominenten Hardware-Insidern erhalten, die bezeugen, dass sie deutlich leistungsfähiger zu sein scheint als Sonys PlayStation 6.

Obwohl wir bei hochwertiger Hardware positiv sind, besteht kein Zweifel, dass dies seinen Preis hat. Komponenten kosten Geld, leistungsstarke Komponenten kosten noch mehr, und derzeit herrscht ein Mangel an praktisch allem. Angesichts der Tatsache, dass die PlayStation 5 Pro bei ihrem Start in Europa 699,99 £/799,99 € kostete, haben sich viele zu Recht gefragt, welche Karosserieteile sie auf dem Schwarzmarkt verkaufen müssen, um sie sich leisten zu können.

Leider haben wir dazu keine offizielle Antwort, aber die Hardware-Spezialisten von Moore's Law is Dead haben nach der Berechnung eine fundierte Vermutung angestellt (danke VGC), basierend auf dem, was das Gerät enthalten soll:

"Wenn Microsoft das Ding zum Selbstkostenpreis verkaufen wollte, könnten sie das wahrscheinlich für etwa 900 Dollar tun, wenn es in großem Maßstab produziert wird. Wer also denkt, dass es 2.000 Dollar betragen wird, meiner Meinung nach deuten die Gesamtkosten des Stückstücks nicht darauf hin.

"Ich erwarte jedoch, dass sie zumindest einen kleinen Gewinn daraus machen. Und ich schätze, wenn Xbox etwas aggressiver sein wollte, würden sie 999 Dollar kosten."

Im selben Video kommentieren sie auch die Leistung im Vergleich zur PlayStation 6 und sagen, dass sie "20–30 % schneller, vielleicht 40 %, wer weiß, als die PS6" sei, was ein erheblicher Unterschied wäre. Bezüglich der Käufer dieses angeblichen Monsters sagt Moore's Law is Dead, dass es hauptsächlich Konsolenspieler sind, die ebenfalls einen leistungsstarken und erschwinglichen PC kaufen wollen, aber dennoch Videospiele priorisieren:

"Aber für Leute, die zum PC-Gaming gehen wollen und eine Xbox hatten, denke ich, dass das ein überzeugendes Argument für 1.000 Dollar und wahrscheinlich auch für 1.200 Dollar sein wird."

Was denkst du, wird die Xbox Helix kosten, und wie sehr bist du selbst an einem Gerät interessiert, bei dem ein Fuß in der Konsolenwelt und der andere in der Master-Race-Welt ist?