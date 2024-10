Bericht: Die vierte Staffel von Ted Lasso beginnt im Januar mit der Vorproduktion

HQ

Während es so aussah, als würde Apple TV+ Ted Lasso sich nach der dritten Staffel der Show vom Fußballtrainer zurückziehen lassen, deuteten die jüngsten Gerüchte auf etwas anderes hin und dass eine vierte Staffel kommen und viele beliebte Stars und Namen zurückbringen würde.

Wir haben noch nichts Offizielles an dieser Front gehört, aber ein neuer Bericht von MacStories Sigmund Judge hat behauptet, dass die Vorproduktion der Serie im Januar beginnen wird und kurz darauf Anfang 2025 Dreharbeiten und einige Dreharbeiten in London stattfinden werden.

Judge's Aussage hat eine Welle von Fanfragen ausgelöst. Judge hat außerdem klargestellt, dass es sich definitiv um eine vierte Staffel und nicht um ein Spin-off handeln wird. Informationen zum Casting wurden bisher noch nicht bekannt gegeben.

So oder so, vielleicht hören wir in den kommenden Wochen etwas von Apple, bevor Set-Leaks und Schnappschüsse von Paparazzi endlich die Runde machen.