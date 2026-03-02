Bericht: Die Switch 2 hat mehr exklusive Titel als PlayStation 5 und Xbox Seris S/X zusammen

HQ

Die Switch 2 wurde im Juni letzten Jahres veröffentlicht und nähert sich somit ihrem ersten Jubiläum. Es hat sich besonders in Japan unglaublich gut verkauft, aber viele Leute weisen oft darauf hin, dass es keine exklusiven Spiele gibt und dass vieles von dem, was veröffentlicht wird, Switch-2-Ports bestehender Titel sind.

Aber... Stimmt dieses kollektive Bauchgefühl? GameRant sieht das nicht und berichtet nun, dass die Switch 2 tatsächlich mehr exklusive Titel hat als sowohl Playstation 5 als auch Xbox Series S/X zusammen. Stand 26. Februar hatte die Switch 2 nach weniger als einem Jahr auf dem Markt insgesamt elf exklusive Titel, verglichen mit neun für PlayStation 5 nach fünfeinhalb Jahren und einer bescheideneren null für Xbox Series S/X im gleichen Zeitraum.

Es ist erwähnenswert, dass GameRant exklusive Spiele als solche zählt, die nur auf einer Plattform verfügbar sind, und wenn ein Spiel auch auf dem PC verfügbar ist, gilt es nicht mehr als exklusiv. PSVR2 (Synapse und Horizon Call of the Mountain) ist auch nicht enthalten, da es eine Hardware benötigt, die genauso teuer ist wie eine Konsole und nicht von Spielern mit nur PlayStation 5 gespielt werden kann.

GameRant hat auch einen Metacritic-Durchschnitt für die exklusiven Titel berechnet, und es stellt sich heraus, dass Nintendos Spiele ebenfalls höhere Bewertungen haben. Wir vermuten, dass viele dazu Meinungen haben werden, da Konsolenexklusivität (also PC-Versionen zählen nicht) ein ziemlich weit verbreitetes Konzept ist, und dann gibt es auch die Debatte zwischen Quantität und Qualität.

Unabhängig davon ist es ein interessanter Ansatz. Hast du erwartet, dass die Switch 2 diesen Vergleich gewinnt, und findest du, dass das eine faire Methode ist, die Dinge zu messen?