Bericht: "Die Stimmung war noch nie schlechter" bei Marathon Entwickler Bungie

Ein neuer Bericht hat den Vorhang über die aktuelle Situation bei Marathon und dem ursprünglichen Halo-Entwickler Bungie gelüftet und zeigt, dass das Studio sehr besorgt über den Start des Spiels ist und die Moral für viele, die dort arbeiten, auf einem Tiefpunkt ist.

Dies stammt von Paul Tassi von Forbes und folgt auf das Eingeständnis von Bungie, in Marathon gestohlene Kunst verwendet zu haben. Dies ist anscheinend das vierte Mal in fünf Jahren, dass Bungie einer solchen Aktion für schuldig befunden wurde, was der Stimmung der Fans nicht gerade zuträglich ist.

Dem Forbes-Bericht zufolge war die Stimmung bei Bungie "noch nie so schlecht" wie heute, die Moral befindet sich im "freien Fall". Anscheinend wurden einige Änderungen am Marketingplan vorgenommen, aber es bleibt eine Menge Besorgnis über die bevorstehende Veröffentlichung des Spiels im September.

"Jeder hat die gleichen Sorgen darüber, was mit Bungie als Studio passiert, wennMarathon Bomben bombardiert, was sie sich absolut nicht leisten können", heißt es in dem Bericht. Es scheint, dass es echte Befürchtungen gibt, dass Sony eine weitere Concord in den Händen halten könnte, aber wir müssen sehen, ob Sony aufhört oder Marathon zurückschiebt, um zu versuchen, das zu verhindern.

Marathon soll derzeit am 23. September 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.