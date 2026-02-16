Bericht: Die PlayStation 6 wird nicht nur die AMD RDNA 5 GPU verwenden

HQ

Was gehört dazu, eine Videospielkonsole zu bauen? Offenbar eine Menge, und das meiste davon ist ziemlich einzigartige Technik, die bedeutet, dass eine Maschine, die auf dem Papier viel weniger leistungsfähig ist als dein massiver PC, Spiele trotzdem unglaublich gut läuft. Es ist fast wie eine Magie, die Sony offenbar sehr gut versteht, denn aktuelle Gerüchte besagen, dass die PS6 erneut einen einzigartigen Stil für die GPU der Konsole annimmt.

Laut dem Leaker KeplerL2 wird die kommende PlayStation 6 nicht vollständig auf AMDs erschienener RDNA 5 GPU angewiesen sein. Das sagt zwar nicht viel über die potenzielle Leistung der Konsole aus, zeigt aber, dass Sony bei seinen Vorgaben bleibt, da die PlayStation 5 einen ähnlichen Ansatz gewählt hat.

Die PlayStation 5 kombinierte die RDNA-1-Architektur mit Raytracing für die interne GPU, daher ist es wahrscheinlich, dass die PlayStation 6 ein ähnliches Maß an zusätzlicher Funktionalität bieten wird. Da diese Konsole noch nicht offiziell vorgestellt wurde, können wir das vorerst nur als Gerücht oder Leaker-Bericht ansehen. Da die aktuellen Nachrichten jedoch zunehmend auf die kommenden Konsolen fokussiert sind, müssen wir uns fragen, ob Spieler Lust auf ein neues Stück Hardware haben.