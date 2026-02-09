Bericht: Die Next-Gen-Xbox könnte mehrere Build-Optionen, einen enormen Preisanstieg und einen Umweg zum Veröffentlichungstermin 2027 haben.

HQ

Da wir uns nun sechs Jahren seit dem Debüt der PS5 und der Xbox Series X/S nähern (sechs Jahre?!?!), richten sich alle Augen auf die Plattformbesitzer Microsoft und Sony, um zu sehen, ob sie bald neue Hardware entwickeln. Gerade die nächste Xbox ist ein heiß diskutiertes Thema, denn obwohl uns zugesichert wurde, dass es eine weitere Generation von Xbox-Konsolen geben wird, wissen wir nicht genau, wie sie die Spieler bedienen werden, da die Xbox Series X/S beim grünen Team weit auf den dritten Platz zurückgefallen ist.

Laut einem aktuellen Bericht von Jez Corden von Windows Central arbeitet Xbox tatsächlich hinter den Kulissen an einer neuen Hardware, die von Mitarbeitern bei AMD den Codenamen "Magnus" erhalten hat. Wir kennen Xbox' eigenen internen Codenamen nicht, aber wir wissen, dass die Maschine da draußen ist.

Corden wirft einen Blick auf die Gerüchte der letzten Woche, die von AMD-Chefin Dr. Lisa Su verbreitet wurden, die sagten, das Unternehmen sei bereit, dass Xbox seine neue Hardware 2027 auf den Markt bringt. Corden glaubt jedoch, dass dies ein "Best-Case-Szenario" ist und dass die Konsole von diesem Datum in das Jahr 2028 umsteigen könnte, genau wie viele erwarten, dass die PlayStation 6 dies tun wird.

Preislich wird aufgrund anhaltender RAM-Knappheit erwartet, dass wir nicht nur bei den aktuellen Generatoren, sondern auch bei den Next-Gen-Geräten einen Anstieg erleben. Corden erwartet jedoch nicht, dass jemand im Stich gelassen wird, denn die neue Xbox wird Berichten zufolge in vielerlei Hinsicht einem PC ähneln. Es wird eine eigene Windows-Version vorinstalliert haben, mit Fokus auf Gaming, aber der Möglichkeit, dann auf Windows zurückzugehen, ähnlich wie das Steam Deck mit Linux. Außerdem wird es Berichten zufolge Build-Optionen für diese neue Xbox geben, die es Ihnen ermöglichen, an wichtigen Stellen Kosten zu sparen, wenn Sie möchten.

Da die Xbox Series X/S wie die PS5 ein langes Endende haben wird, solltest du aber erwarten, dass du deine alte Konsole noch eine Weile nicht wechseln musst. Da die Preise voraussichtlich nur steigen werden, lohnt es sich vielleicht, das noch ein wenig länger durchzuhalten, bevor man aufrüstet – selbst wenn diese neuen Maschinen in die Regale kommen.