Bericht: Die Konsolenkriege der nächsten Generation werden durch Bildraten statt Grafik entschieden

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Es mag so wirken, als hätten wir noch Jahre Leben in der modernen Konsolengeneration, aber wenn wir uns die Trends der letzten Generationen anschauen, könnten wir vermuten, dass die PlayStation 6 und was auch immer Xbox Project Helix nennen wird, in ein paar Jahren erscheinen könnten. Die weltweite RAM-Krise könnte dieses Datum etwas nach hinten verschieben, aber bald scheint es, als würden die Fronten gezogen werden und die Konsolenkriege von vorne beginnen.

YouTuber Moore's Law is Dead (über GamingBolt) hat ein neues Video über die Macht der kommenden Konsolen. Es ist erwähnenswert, dass er nur spekuliert, da er die neue Hardware nicht in Aktion gesehen hat, aber er glaubt, dass Project Helix möglicherweise mehr Rechenleistung haben wird, Sony aber auf bessere Kühlung in seinem System setzen wird, um anspruchsvollere Spiele länger laufen zu lassen, ohne zu überhitzen.

Das sollte niemanden überraschen, denn das Gleiche haben wir 2020 bei der Xbox Series X vs. PS5 gesehen, wo die Xbox die leistungsstärkere Konsole war, die PS5 aber einen Vorteil bei der Kühlung hatte. Moore's Law merkt an, dass die technischen Daten und die Unterschiede zwischen ihnen, soweit er gehört hat, "irgendwie ähnlich wie die letzte Generation" aussehen. Er sagt, es klingt so, als würde eine Konsole für 144 fps bei 4K gebaut, während die andere für 60 fps bei 4K optimiert wird.

Selbst wenn es anscheinend einen enormen Unterschied von 84 Bildern zwischen den beiden gibt, wird das kaum noch eine Rolle spielen, sobald die Spiele in die Regale kommen. Wie wir in dieser Generation gesehen haben, ist es schön und schön zu sagen, dass man so viel Leistung erreichen kann, aber es zählt nur, wenn man diese Leistung in den Spielen sieht, die man spielt. Da viele Spieler Monitore oder Bildschirme haben, die ebenfalls auf 120 Hz limitieren, sind die Vorteile der verrückten Bildraten vielleicht nicht so beeindruckend, wie man zunächst denkt.