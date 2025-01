Bericht: Die Horizon MMO wurde storniert

HQ

Die Auswirkungen des verheerenden Fehlers, der Concord war, haben für Sony Interactive Entertainment weiterhin verheerende Schäden angerichtet. Nach der Schließung von zwei Live-Service-Projekten, Spielen, die von Days Gone Schöpfer Bend Studio und Demon's Souls Entwickler Bluepoint Games entwickelt wurden, scheint es nun, als ob ein drittes Live-Projekt gestrichen wurde, und das ist das hochkarätige Horizon MMO.

Das Spiel wurde mit NCSoft produziert, und es ist die südkoreanische Publikation MTN (via ResetEra), die behauptet hat, dass die Arbeit an dem Titel gestoppt wurde. Konkret sind es Projects Pantera, H und J, die bei NCSoft gestoppt wurden, wobei die Horizon MMO anscheinend Project H sind.

Von Sony gibt es noch kein offizielles Wort zu dieser Angelegenheit, aber der Bericht behauptet, dass Project H Anfang des Jahres geschlossen wurde und dass seine Entwickler zu anderen Projekten verschoben wurden.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass Project H nicht das Horizon Online -Spiel ist, das auch bei Guerrilla Games selbst in Arbeit und Entwicklung sein soll. Dieses Projekt scheint im Moment noch am Leben zu sein, wahrscheinlich weil Gerüchte darauf hindeuten, dass es irgendwann in diesem Jahr debütieren wird.