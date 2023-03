Bericht: Die Disney+ Indiana Jones TV-Serie wurde abgesetzt

HQ

Schon lange gibt es Pläne für eine TV-Serie basierend auf Indiana Jones für Disney+. Es wurden keine Details darüber bekannt gegeben, aber es soll ungefähr zur gleichen Zeit wie der erste Film Raiders of the Lost Ark stattgefunden haben.

Aber da Disney kürzlich beschlossen hat, neue Projekte für Disney+ zu reduzieren, scheint es, als ob auch die Indiana Jones-TV-Serie auf Eis gelegt wurde. Das verriet der ausgewiesene Insider Jeff Sneider in der neuesten Folge des Hot Mic Podcasts.

Wir gehen davon aus, dass diese Entscheidung rückgängig gemacht werden könnte, wenn sich Indiana Jones and the Dial of Destiny, das am 30. Juni Premiere feiert, als großer Erfolg erweist. Im Moment scheint es so, als sollten wir für eine Indiana Jones TV-Serie nicht den Atem anhalten.

Danke, ComicBook.com.