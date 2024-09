Bericht: Die Academy hat ein Auge auf Ryan Reynolds und Hugh Jackman geworfen, um die Oscars 2025 zu moderieren

HQ

Nach dem großen Erfolg von Deadpool & Wolverine an den Kinokassen im Sommer scheint jeder ein Stück von Ryan Reynolds und Hugh Jackman haben zu wollen. Dies könnte sogar The Academy selbst einschließen, der in einem neuen Bericht angeblich versucht, die Co-Stars für die nächste Oscar-Verleihung im März 2025 zu gewinnen.

World of Reel behauptet, dass Reynolds und Jackman als Gastgeber der 96. Oscars ins Auge gefasst werden und dass die Organisatoren sich darauf vorbereiten, "die Bank zu sprengen", um zu sehen, wie die beiden A-Promis ihr charakteristisches Flair und ihre Verbindung in die Zeremonie einbringen.

Bisher gibt es noch keine offiziellen Informationen zu diesem Thema, aber wenn man bedenkt, wie beliebt die beiden Stars im Moment sind, scheint es eine plausible Gastgeberwahl für die kommende Veranstaltung zu sein.