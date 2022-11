Bericht: Diablo IV erscheint im April

HQ

Es sieht so aus, als hätten wir eine Vorstellung davon, wann Diablo IV offiziell debütieren wird. Sowohl der XboxEra-Podcast als auch Windows Central haben erklärt, dass das Spiel im April veröffentlicht werden soll, was der Rechnung entsprechen würde, da das Spiel ursprünglich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erscheinen sollte.

Es wird auch gesagt, dass wir bei den Game Awards im Dezember über die Vorbestellungsdetails für das Spiel informiert werden, was wahrscheinlich bedeuten würde, dass wir auch über das genaue Veröffentlichungsdatum zur oder etwa zur gleichen Zeit erfahren werden.

Und wenn all das nicht genug war, um sich darauf zu freuen, wird sogar erwähnt, dass der Start zwar im April erwartet wird, das Spiel jedoch bereits ab Februar in den Early Access gehen wird.

Was nach der Ankunft von Diablo IV kommen wird, fügen die gemeldeten Informationen sogar hinzu, dass Saison 1 für das Spiel im 3. Quartal 2023 beginnen wird, was bedeutet, dass zwischen der Veröffentlichung und dem Hauptstart der Live-Service-Ergänzungen einige Monate liegen werden.

Wenn es ankommt, wird Diablo IV auf PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen verfügbar sein, und wenn Microsofts Übernahme von Activision Blizzard bis zum Sommer 2023 abgeschlossen ist, wie ursprünglich erhofft, könnte sich das Spiel bald nach dem Start im Game Pass wiederfinden.