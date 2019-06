Bericht: Destiny 2 bekommt Cross-Save und Google-Stadia-Edition

Die neue Saison in Destiny 2 ist diese Woche gestartet und wurde bereits von fleißigen Dataminern unter die Lupe genommen. Eine bevorstehende Shadowkeep-Erweiterung wurde in diesem Zuge bereits aufgedeckt, nur wenig später wurde im Quellcode des Spiels ein Hinweis auf ein mögliches Cross-Save-Feature gefunden. Wer Destiny 2 auf mehreren Plattformen besitzt, könnte in Zukunft zwischen diesen wechseln und seine erzielten Fortschritte mitnehmen. Allerdings scheint es so, dass Sony bei dieser Sache wieder nicht so richtig mitziehen möchte...

Jason Schreier von Kotaku konnte bestätigen, dass Bungie im heutigen Livestream die plattformübergreifende Synchronisierung von Speicherständen in Destiny 2 enthüllen wird. Leider haben seine Quellen ihn darauf hingewiesen, dass das Feature wohl nicht auf der Playstation 4 unterstützt wird, doch wir wollen die Flinte nicht zu früh ins Korn werfen.

Heute Abend gibt es aber nicht nur einen Bungie-Stream, auch Google plant eine Konferenz zu ihrem Datenzentrum Google Stadia. Warum wir das gesondert erwähnen? Weil Destiny 2 Berichten zufolge auf dieser Plattform bereitstehen soll, sobald diese erscheint. Da ist es doch umso praktischer, dass Bungie nachher die Cross-Saves ankündigen wird, mit denen wir problemlos zwischen Xbox One, PC und Google Stadia wechseln können. Laut Schreier wird Destiny 2 im Herbst auf Google Stage erscheinen.