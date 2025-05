Bericht: Der zweite Mario-Film wird unter dem Namen "Super Mario World" bekannt sein

HQ

Es scheint, als wüssten wir endlich, wie Nintendo und Universal die Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie. nennen werden. Der animierte Nachfolger wurde in einem Artikel von NBC Universal erwähnt, in dem die Produktionsfirma ihr zukünftiges Unterhaltungsangebot ins Rampenlicht stellte, eine kurze Anspielung auf den Film, der behauptete, er würde den Spitznamen Super Mario World tragen.

Diese Anspielung wurde inzwischen aus dem Bericht entfernt, aber nicht, bevor andere es bemerkten und es schafften, auch darüber zu berichten, wie z.B. Nintendo Life. Es ist erwähnenswert, dass sich der Name ändern könnte, da der Film nicht vor April 2026 in die Kinos kommen soll, aber es scheint, als wäre dies unser erster Hinweis auf die Richtung, die Nintendo und Universal mit dieser mit Spannung erwarteten Fortsetzung einschlagen.

Freust du dich auf den Mario-Nachfolger und welche Charaktere würdest du gerne darin sehen?