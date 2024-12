Bericht: Der erste Trailer von Superman feiert diese Woche Premiere

HQ

Während der New York Comic Con im Oktober wurde DC-Chef James Gunn gefragt, wann wir den ersten Trailer zu Superman sehen werden, etwas, das er im Oktober und November mehrmals gesagt hat und an dem er arbeitet. Er antwortete:

"Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis wir einen Trailer sehen, aber es wird auch nicht so bald sein."

Seitdem haben wir gewartet und jetzt, kaum zwei Monate später, fühlt es sich an, als müsste es an der Zeit sein. Und erfreulicherweise scheint das auch der Fall zu sein. Einem neuen Bericht von Puck zufolge wird der Trailer tatsächlich in der kommenden Woche veröffentlicht, und es scheint eher ein unbeschwerter Teaser als ein tiefer Einblick zu sein, da Clark Kents Hund Krypto der Star sein soll.

Gunn hat zuvor bestätigt, dass es sich im Gegensatz zu vielen anderen Inkarnationen von Krypto nicht um einen sprechenden Hund oder ähnliches handeln wird, also bleibt abzuwarten, welche Art von Rolle es spielen wird.