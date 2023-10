Bericht: Deadpool 3 auf unbestimmte Zeit verschoben

HQ

Jetzt, da die Hollywood-Streiks immer noch nicht vorbei sind, scheint es unglaublich unwahrscheinlich, dass Filme, die sich in Produktion befinden und auf ein Veröffentlichungsdatum in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abzielen, ihre geplanten Premieren feiern werden. Wie wir kürzlich darüber berichteten, dass Regisseur Shawn Levy Zweifel an der Veröffentlichung von Deadpool 3 am 3. Mai 2024 geäußert hat, hat Deadline nun berichtet, dass der Film auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Der Film, in dem Ryan Reynolds und Hugh Jackman wieder vereint sind, war etwa zur Hälfte der Produktion fertig, bevor die Streiks begannen und alles zum Stillstand brachten. Jetzt, mit etwa sechs Monaten bis zur Premiere, scheint die Entscheidung getroffen worden zu sein, den Film zu verschieben, um sicherzustellen, dass er genügend Zeit hat, die Produktion abzuschließen - was zweifellos auch dazu führen wird, dass verschiedene andere Marvel-Projekte entweder verschoben oder verschoben werden.

Es gibt kein Wort darüber, wann Deadpool 3 letztendlich Premiere feiern könnte, aber wenn der Streik weitergeht, könnte es bei diesem Tempo bis Ende 2024 sein.