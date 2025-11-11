Bericht: DC startet komplette Mockumentary mit Jimmy Olsen auf der Jagd nach Gorilla Grodd

HQ

Superman hatte kaum Premiere, als klar wurde, dass vier Charaktere es geschafft hatten, das Rampenlicht ein wenig extra zu stehlen, und keiner von ihnen war Superman, Lex Luthor oder Lois Lane. Stattdessen waren es der Hund Krypto, Mister Terrific, Guy Gardner und Jimmy Olsen.

Letzterer ist der Journalistenkollege von Clark Kent, der im Film von Skyler Gisondo gespielt wird. Nur wenige Wochen nach der Premiere von Superman begannen Gerüchte zu kursieren, dass eine Spin-off-Serie mit Jimmy Olsen in der Hauptrolle in Arbeit sei, und jetzt behauptet Variety, mehr Informationen zu haben.

Das Format wird anscheinend das einer Dokumentation namens DC Crime sein, in der Olsen über den Bösewicht Gorilla Grodd (am besten bekannt als Feind des Flash) berichten wird. Tony Yacenda und Dan Perrault sollen als Autoren, ausführende Produzenten und Showrunner bestätigt worden sein. Sie verfügen über umfangreiche Erfahrung mit Mockumentaries, da sie zuvor die gefeierte Serie American Vandal auf Netflix und Players auf Paramount+ entwickelt haben.

Wir wissen noch nicht, wann diese Mockumentary-Serie Premiere haben wird. Der nächste Superman Film, Man of Tomorrow, wird im Juli 2027 in die Kinos kommen. Es ist möglich, dass Olsens eigene Spin-off-Serie entweder dazu beitragen wird, den Hype für die nächste Eskapade von Superman zu schüren, oder danach als eine Art Verlängerung dient, wie es Peacemaker: Staffel 2 getan hat.

