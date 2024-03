Bericht: Days Gone Das nächste Spiel des Entwicklers wird ein Live-Service sein

HQ

Bend Studio, der Entwickler hinter Days Gone aus dem Jahr 2019, scheint an einem Live-Service-Spiel zu arbeiten. Seit der Veröffentlichung von Days Gone wussten wir, dass Bend Studio an etwas arbeitete, aber die Teaser waren bestenfalls kryptisch.

Laut einer Stellenausschreibung für eine Position als leitender Projektmanager auf der Karriereseite von Bend scheint das Studio jemanden mit viel Erfahrung mit Live-Service-Titeln zu suchen. Bend Studio hat bisher noch nicht an einem Live-Service-Spiel gearbeitet, aber es gibt für alles ein erstes Mal.

Das könnte bedeuten, dass Days Gone 2 nicht in Arbeit ist und dass die Fans etwas Neues von Bend Studio bekommen werden, wenn es sich entscheidet, zu enthüllen, woran es gearbeitet hat.