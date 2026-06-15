Bericht: Das Witcher-Mehrspieler-Spiel Project Sirius ist ein Koop-RPG, das ausschließlich auf PC und Konsole abzielt

Unter der Vielzahl weiterer Projekte im Backkatalog von CD Projekt Red haben wir ein kommendes The Witcher-Mehrspielerspiel. Entwickelt von The Melasses Flood (das im letzten Jahr vollständig in CDPR eingegliedert wurde), bleibt Project Sirius von Geheimnissen umgeben, aber eine neue Information könnte uns sagen, welche Art von Erfahrung wir erwarten sollten, wenn es vollständig enthüllt wird.

Eine nicht näher genannte Quelle teilt MP1st mit, dass das Spiel ein Free-to-Play-Koop-RPG ist, in dem du und deine Freunde eigene anpassbare Hexer erstellt und Aufträge annehmen, um Monster in verschiedenen Umgebungen wie Spukruinen, gruseligen Sümpfen und mehr zu töten. Du erhältst Fähigkeiten basierend auf den verschiedenen Hexer-Schulen, kannst Tränke brauen und magische Zeichen nutzen. Das Spiel spielt im Jahr 1230 im Witcher-Universum, als Geralt noch ein Junge war.

Offenbar zielt das Spiel vorerst nur auf einen PC- und Mobilstart ab, was bedeutet, dass Konsolenspieler theoretisch ausgeschlossen werden. Project Sirius befindet sich noch in aktiver Entwicklung und wurde 2023 neu gestartet. Der Witcher-Multiplayer steht vielleicht momentan nicht auf jedermanns Wunschliste, aber wir wissen auch, dass CD Projekt Red intensiv am nächsten Haupt-Einzelspieler-Spiel seiner Witcher-Saga arbeitet, sodass man keine Angst haben muss, dass sich die Reihe ändert.