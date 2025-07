Bericht: Das nächste Projekt von Sony Santa Monica Studio ist nicht God of War, sondern eine neue IP

HQ

Mit jedem neuen State of Play von Sony ist klar, dass wir noch einige Zeit davon entfernt sind, die Ergebnisse der großen Änderung der Veröffentlichungsstrategie des PlayStation-Besitzers zu sehen. Die Absage und Aufgabe der überwiegenden Mehrheit seiner Games-as-a-Service-Projekte hat eine Lücke an First-Party-Spielen hinterlassen, die die PS5 pflegen sollen, was bei den Spielern einen schlechten Geschmack hinterlässt.

Jedes Event, bei dem wir keine Projektenthüllung erhalten, ist jedoch einfach eines, bei dem die Teams damit beschäftigt sind, die Blockbuster von morgen zu schaffen, da wir noch nichts über die Projekte der beiden erfolgreichsten Studios von Sony gehört haben. Nämlich Naughty Dog und SIE Santa Monica Studio.

Von Naughty Dog wissen wir ein wenig mehr, aber die Werbestrategie für Intergalactic: The Heretic Prophet hat uns noch nicht viel über das Spiel verraten, noch hat sie uns irgendein Gameplay gezeigt. Es ist zwar möglich, dass wir später in diesem Jahr mehr Details sehen werden, aber es gibt nichts, was auf eine Veröffentlichung im Jahr 2026 hindeutet. Und Sony Santa Monica ist mit seinem nächsten Werk noch weiter entfernt.

Anscheinend ist das, was wir von Cory Barlog und seinem Team erwarten können, nicht das nächste Abenteuer von Kratos und Atreus in der aktuellen God of War-Reihe, sondern eher eine neue IP, deren Entwicklung laut dem zuverlässigen Jason Shcreier gut voranschreitet. Der Bloomberg-Journalist sprach über seine kleinen Erkenntnisse bei ResetEra, als er die folgende Nachricht teilte:

"Das Spiel von Cory Barlog ist das nächste große Ding von SSM. Das letzte Mal, als ich mit jemandem darüber gesprochen habe (vor ein oder zwei Monaten), lief es gut."

Was auch immer es ist, es befindet sich noch in einer ziemlich engen Entwicklungsphase, aber wir können etwas völlig Neues vom Studio erwarten. Und, ehrlich gesagt, haben sie sich den Vorteil verdient, mit hohen Erwartungen nach Hause zu gehen.

Worum geht es beim nächsten Spiel von SIE Santa Monica Studio?