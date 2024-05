Bericht: Das nächste Doom-Spiel wird sich auf das Mittelalter konzentrieren

Wir sind nur noch etwas mehr als eine Woche vom Xbox Games Showcase entfernt, und davor haben wir einige Spekulationen über das kommende Doom-Spiel. Wie wir Anfang des Monats berichtet haben, wird erwartet, dass wir beim Showcase etwas sehen werden, das mit Doom zu tun hat.

Jetzt hat Insider Gaming einige weitere Informationen darüber, was dieses Doom-Spiel sein könnte. Anscheinend wird es Doom: The Dark Ages heißen und eine mittelalterlich inspirierte Welt zeigen. Was das bedeutet, ist unklar, aber es könnte auf Fantasy-Doom hindeuten.

Wenn die Entwickler von id das Gefühl haben, dass sie in einem Sci-Fi-Setting alles erforscht haben, was sie können, könnte uns vielleicht ein Blick auf die erste Inkarnation des Doom Slayers eine willkommene Abwechslung bieten. Da auch mittelalterliche Kämpfe im Mittelpunkt standen, gingen wir mit fast allen unseren Feinden auf Tuchfühlung.