Bericht: Das Lag-Problem mit dem Gamecube auf der Switch Online scheint behoben worden zu sein

Nintendo macht oft alles leise, und anstatt etwas Tage oder Wochen im Voraus anzukündigen, veröffentlichen sie vielleicht einfach etwas Erwartetes und kommentieren es dann kaum. Und es scheint, dass Nintendo nun genau das getan hat.

Über Resetera wurde nun festgestellt, dass die zuvor verzögerten Gamecube-Spiele, die im Switch Online + Erweiterungspack-Abonnement enthalten sind, offenbar behoben wurden. Alle bis auf eines der Spiele sollen deutlich schneller sein, was besonders gute Nachrichten für diejenigen ist, die reaktionsintensive Titel wie F-Zero GX und Soul Calibur II spielen.

Was ist also die eine Ausnahme? Nun, The Legend of Zelda: The Wind Waker. Aus irgendeinem unbekannten Grund ist es immer noch verzögert, aber hoffentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch das behoben ist – und das Problem kann in die Geschichtsbücher verbannt werden.