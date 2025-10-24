Bericht: Das KI-Tool von EA sorgt für Programmierfehler und Ängste bei Mitarbeitern

HQ

Heute glaubt niemand mehr, dass KI nur eine vorübergehende Modeerscheinung ist, und alles deutet darauf hin, dass die Technologie in der Spielewelt eine immer wichtigere Rolle spielt. Mehrere Entwickler verfügen bereits über die notwendigen Werkzeuge, um KI zu einem natürlichen Bestandteil der Spieleentwicklung zu machen, und EA ist einer von ihnen.

Allerdings scheint es nicht so gut zu laufen, wie man es sich erhofft hatte. Einem Bericht von Business Insider zufolge hat der KI-Bot von EA ReefGPT eher Probleme verursacht, als die Entwicklung zu beschleunigen. Zum Beispiel entwickelt es seine eigenen Lösungen, die völlig unlogische Ergebnisse erzeugen und sogar falschen Code generieren können.

Darüber hinaus sinkt die Moral bei EA, da das Tool von den Mitarbeitern in Echtzeit getestet wird. Weil es umständlicher wird und Probleme manuell behoben werden müssen, verlangsamt sich die Entwicklung tatsächlich. Erschwerend kommt hinzu, dass mehrere Mitarbeiter sagen, dass sie gezwungen sind, ihre eigenen KI-Ersatz zu trainieren, was ihre Dienste überflüssig machen wird.

Was denkst du? Sind Sie überrascht und verstehen Sie die Sorgen der Mitarbeiter?