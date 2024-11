Bericht: Das Abspielen eines dreiminütigen Videos während der Gamescom Opening Night Live kostet 465.000 Euro

HQ

Am 13. Dezember steht die diesjährige Ausgabe der The Game Awards an, einer Veranstaltung, die jährlich immer mehr Zuschauer begeistert. Doch dies ist längst nicht die einzige Show, die der Gastgeber Geoff Keighley jährlich organisiert; dazu zählen auch das Summer Game Fest und die Gamescom Opening Night Live.

Jetzt enthüllt die deutsche Games Wirtschaft, was es kostet, Trailer während der letztgenannten Show zu zeigen, und wir können mit Sicherheit sagen, dass es nicht wenig Geld ist. Wenn Sie während der Show im nächsten Jahr ein 180-Sekunden-Video zeigen möchten, kostet dies 465.000 € (387.000 £), während ein kurzes 30-Sekunden-Video 140.000 € (116.000 £) kostet - etwas, das Berichten zufolge eine Steigerung von 25 % bedeutet.

Wir vermuten, dass die Preise für The Game Awards erheblich höher sind, und wir freuen uns darauf zu sehen, was Keighley für die diesjährige Ausgabe auf Lager hat. Wir werden natürlich über die Show berichten, und Sie werden hier auf Gamereactor über die ganze Action lesen.