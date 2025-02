Bericht: Daniel Craig fällt aus und wird möglicherweise durch Jeremy Allen White als Sgt. Rock ersetzt

Letzten November berichteten wir über ein weiteres bestätigtes Projekt in Peter Safrans und James Gunns neuem DC-Filmuniversum mit dem Namen Sgt. Rock . Die Hauptfigur debütierte in den 1950er Jahren und war während des Zweiten Weltkriegs ein Held, wurde aber seitdem in moderneren Kontexten neben Batman und dem Suicide Squad eingesetzt.

Zu diesem Zeitpunkt konnten wir Ihnen auch sagen, dass der Film unter der Regie von Luca Guadagnino gedreht wird, mit Daniel "007" Craig als Titelheld. Aber... Jetzt haben sich die Pläne geändert. Der Hollywood Reporter berichtet via Bluesky, dass Craig sich aus verschiedenen Gründen entschieden hat, auszusteigen, aber dass möglicherweise bereits ein potenzieller Ersatz vorhanden ist - nämlich Jeremy Allen White (Shameless und The Bear).

Wann Sgt. Rock Premiere haben wird, ist noch nicht bekannt, aber da der Hauptdarsteller noch nicht ganz festgenagelt ist, sollten wir wahrscheinlich frühestens 2027 damit rechnen, diesen robusten Helden auf der Leinwand zu sehen.