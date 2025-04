Bericht: Cyberpunk 2077 läuft und sieht auf Switch 2 im Vergleich zum Steam Deck besser aus

HQ

Ein Spiel wie Cyberpunk 2077 unterwegs zu spielen, wäre noch vor fünf Jahren undenkbar gewesen, aber seit Valve im Jahr 2022 Steam Deck eingeführt wurde, wurden die Regeln neu geschrieben. Heute gibt es wirklich leistungsstarke tragbare Spielgeräte, mit denen Sie die anspruchsvollsten Titel auch unterwegs ausführen können.

Am 5. Juni ist es Zeit für Switch 2, das zusammen mit Cyberpunk 2077 veröffentlicht wird, und Deck Wizard (via Wccftech) hat nun eine gründliche Untersuchung des Spiels durchgeführt und ist zu einem vielleicht etwas unerwarteten Ergebnis gekommen. Sie kommen zu dem Schluss, dass Performance Mode (40 Bilder pro Sekunde) des Spiels tatsächlich besser aussieht als Steam Deck und trotz höherer Detaillierungsgrade auch besser läuft. Es gibt gelegentliche Einbrüche in der Bildrate, aber es ist noch nicht vollständig optimiert, so dass es noch besser sein wird, wenn Sie anfangen.

Cyberpunk 2077 wird auf den größten verfügbaren Karten für die Switch 2 mit 64 Gigabyte ausgeliefert, worüber wir bereits berichtet haben. Wir wissen noch nicht, ob alles enthalten ist oder ob Downloads erforderlich sind, aber es ist klar, dass jeder, der das knallharte Action-Rollenspiel von CD Projekt's Red spielen wollte, dies ab dem 5. Juni stilvoll tun kann.