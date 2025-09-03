Bericht: Crystal Dynamics und Take-Two waren daran interessiert, Perfect Dark selbst fertigzustellen und zu veröffentlichen

HQ

Nach vielen Spekulationen wurde schließlich im Jahr 2020 bekannt gegeben, dass Microsofts renommiertes Studio in Santa Monica, The Initiative, an einem neuen Perfect Dark arbeitet. Nach und nach bekamen wir mehr davon zu sehen - bis es Anfang des Sommers überraschend geschlossen wurde.

Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics (im Besitz von Take-Two) entwickelt, und jetzt verrät der Bloomberg-Journalist Jason Schreier über Bluesky, dass dies das Spiel hätte retten können. Das Studio bat Take-Two um mehr Ressourcen, um das Projekt fertigzustellen, und dass letzterer selbst Perfect Dark veröffentlichen sollte, und sie waren Berichten zufolge interessiert.

Leider scheiterten die Verhandlungen jedoch und laut Christopher Dring, dem Redakteur von The Game Business, benötigte Perfect Dark "weitere 80/90 Millionen Dollar", so dass es sich um einen nicht geringen Betrag handelte, der fehlte. Berichten zufolge war Microsoft auch nicht daran interessiert, Take-Two die langfristigen Rechte zu geben, die sie benötigt hätten, um eine Investition zu wagen.

Das hört sich so an, als wäre die Saga dieses Mal für Perfect Dark komplett vorbei, aber wie Sie sich vielleicht unter anderem an Hi-Fi Rush erinnern, feierten sowohl das Studio als auch das Studio Tango Gameworks ein Comeback, lange nachdem sie geschlossen wurden, als Krafton übernahm. Es ist nicht völlig unmöglich, dass Perfect Dark etwas Ähnliches passieren könnte, obwohl wir es sicherlich nicht als wahrscheinlich bezeichnen würden.