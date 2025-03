Bericht: Colin Farrell ist der Spitzenreiter beim Spielen Sgt. Rock

Ende letzten Jahres konnten wir euch mitteilen, dass der DC-Held Sgt. Rock verfilmt wird, um offiziell Teil des neuen DC-Filmuniversums zu werden. Damals sollte Daniel "007" Craig die Hauptrolle spielen, aber letzten Monat stieg er ohne Erklärung aus.

Nun schreibt Deadline, dass es so aussieht, als ob die neue Hauptrolle an einen DC-Urgestein gehen könnte, nämlich Colin Farrell, der selbst sein Interesse bestätigt hat. Wie ihr wisst, spielte er kürzlich den Pinguin in der gleichnamigen Serie. Der Pinguin ist jedoch Teil des Batman-Universums (das vom DCU getrennt ist) und er trug so viel Make-up, dass das Risiko einer Verwechslung als vernachlässigbar angesehen werden sollte.

Die Figur des Sergeant Rock wurde 1959 von Robert Kanigher und Joe Kubert erschaffen und ist während des Zweiten Weltkriegs als knallharter, aber fairer Infanteriesoldat bekannt. Luca Guadagnino wird den Film nach einem Drehbuch von Justin Kuritzkes inszenieren, der in der Vergangenheit mit Guadagnino zusammengearbeitet hat - aber wir wissen nicht, wann der Film mit den Dreharbeiten beginnen und vor allem, wann er Premiere haben wird.