Bericht: Capcom arbeitet an Resident Evil - Code: Veronica und Resident Evil Zero Remakes

Resident Evil hat schon seit langer Zeit eine Glückssträhne. Resident Evil 7: Biohazard hat das Franchise zurückgebracht und seitdem hat es einen Banger nach dem anderen abgeliefert. Resident Evil 9 scheint eine solide Fortsetzung der bisherigen Geschichte zu sein, und doch sind einige Fans gleichermaßen gehyped auf frische Blicke auf alte Spiele wie auch auf völlig neue.

Dem zuverlässigen Leaker AestheticGamer aka Dusk Golem wurde zuvor zugeschrieben, genaue Informationen über das Resident Evil 4 Remake, die Enthüllung von Dragon's Dogma 2 und zuletzt Details zu Resident Evil 9 geteilt zu haben.

In einem Beitrag auf Twitter/X wurde bekannt gegeben, dass die nächsten Spiele, die ein Remake erhalten werden, Resident Evil - Code: Veronica und Resident Evil Zero sein werden. Sie werden für 2027 und 2028 erwartet, allerdings weiß Dusk Golem nicht, welches Spiel zuerst erscheinen wird.

Die wenigen Fans von Resident Evil 5 da draußen werden vielleicht traurig sein zu hören, dass ihr Spiel als nächstes kein Remake bekommt, aber die früheren Titel von Resident Evil - Code: Veronica und Resident Evil Zero sollten es älteren und neueren Fans ermöglichen, erfrischende Interpretationen einiger RE-Klassiker zu erleben.