Bericht: Call of Duty x Fallout-Crossover könnte in Season 4 kommen

Call of Duty ist im Moment absolut vollgepackt mit Crossovern. Von Godzilla über Space Marines bis hin zu Nicki Minaj ist die Menge an bekannten Charakteren und Menschen, die mit einer Schrotflinte in die Enge getrieben werden können, ziemlich beeindruckend, aber Dataminer glauben, dass noch mehr Crossover geplant sind.

In einem neuen Beitrag von CODWarfareForum können wir einen Screenshot von Dateien entdecken, die sich auf ein potenzielles Fallout-, Gundam- und The Crow-Crossover beziehen. Es wurde noch nichts Offizielles zu diesen Crossovern bestätigt, aber es ist möglich, dass wir vor dem Start von Staffel 4 etwas hören werden.

Außerdem werden wir irgendwann in diesem Monat mehr über das nächste Call of Duty erfahren, also haltet die Augen offen für alles, was mit CoD zu tun hat.