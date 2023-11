Bericht: Call of Duty: Modern Warfare III ist schlecht, weil es überstürzt war und zu viele Entwickler hatte

HQ

Meine Wenigkeit war in den letzten Jahren der designierte Rezensent für die meisten Call of Duty-Spiele, und diejenigen von euch, die meine Rezensionen gelesen haben, haben wahrscheinlich bemerkt, dass ich es leid bin, wohin sich das Franchise entwickelt. Das ist einer der Gründe, warum ich Call of Duty: Modern Warfare III nicht rezensieren wollte. Ich hatte auch einige besorgniserregende Dinge von Leuten gehört, die an dem Spiel arbeiteten, daher war ich nicht überrascht, als Ben letzten Samstag seine eher negativen Gedanken über die Kampagne teilte. Er war auch nicht allein. Die Kampagne von MWIII wurde im Grunde von jedem verrissen, der kein Influencer ist und auf der guten Seite von Activision bleiben möchte. Wie konnte es nur so schief gehen? Nun, es hängt irgendwie mit etwas zusammen, über das ich schon einmal geschrieben habe.

Weil Jason Schreier von Bloomberg einen neuen Bericht veröffentlicht hat, in dem behauptet wird, dass, während Activision Call of Duty: Modern Warfare III die ganze Zeit geplant haben könnte, ein Premium-Spiel zu sein, viele der Entwickler lange Zeit den Eindruck hatten, dass es DLC für das letztjährige Call of Duty: Modern Warfare II sein würde. Einer der Gründe dafür ist eines der offensichtlichsten Dinge an diesem Spiel: Es wurde in der Hälfte der Zeit anderer Call of Duty-Titel entwickelt. Und nicht nur das. Den leitenden Entwicklern von Sledgehammer wurde ursprünglich gesagt, dass sie ein kleineres Modern Warfare-Spin-off machen sollten, das in Mexiko spielt und in der kürzeren Zeitspanne, die ihnen nach der Verschiebung des Treyarch-Spiels auf 2024 aufgezwungen wurde, besser zu erreichen wäre. Diese Pläne änderten sich im Sommer letzten Jahres, als Activision diese Geschichte neu startete und das Team stattdessen anwies, eine Fortsetzung von MWII in voller Länge zu machen. Ziemlich anstrengend und frustrierend für ein Studio, das während der Entwicklung von Call of Duty: Vanguard auch einige wirklich schreckliche Probleme erlebt hat.

Einige von euch mögen sagen, dass das keine Rolle spielt, wenn so ziemlich jedes Activision-Studio heutzutage an jedem Call of Duty-Spiel mitarbeitet. Das machte die Sache sogar noch schlimmer. Viele der Entwickler, mit denen Schreier gesprochen hat, sagten, dass sie die Genehmigung von Infinity Ward einholen mussten, bevor sie Änderungen vornehmen und Dinge in das Spiel einbauen konnten, was den Prozess ineffektiv und frustrierend machte, da das Warten auf Feedback und manchmal gezwungen war, unerwünschte Änderungen vorzunehmen, offensichtlich weder Spaß noch schnell machte.

Unnötig zu erwähnen, dass der Studioleiter von Sledgehammer, Aaron Halon, in seinem offiziellen Statement eine andere Sicht auf die Entwicklung von Call of Duty: Modern Warfare III hat:

"Wir sind unglaublich stolz auf Modern Warfare III - sowohl auf das vollständige Spielerlebnis bei der Veröffentlichung als auch auf das kommende Jahr mit Inhalten, die wir für die Community geplant haben. Im Namen des extrem talentierten Teams von Sledgehammer Games und unserer Partnerstudios, mit denen wir bei der Entwicklung zusammengearbeitet haben, war es eine Herzensangelegenheit, die erste aufeinanderfolgende Fortsetzung von Call of Duty zu leiten. Wir können es kaum erwarten, die Reaktion unserer Community auf all das zu sehen, was das gesamte Spiel zu bieten hat, in der Kampagne, im Mehrspielermodus und in den Zombies.

Von Beginn der Entwicklung an haben wir uns alle darauf konzentriert, das nächste bahnbrechende Call of Duty-Spiel zu entwickeln. Lange bevor wir unser letztes Spiel abgeschlossen haben, haben wir laut und deutlich von den Fans gehört, dass sie länger in derselben Serie bleiben und spielen wollen. Und genau das haben wir abgeliefert - die erste echte Fortsetzung in der Geschichte des Franchise. Das ist auch der Grund, warum wir zum ersten Mal Features wie "Carry Forward" hinzugefügt haben, um die Investitionen unserer Spieler in die Modern Warfare-Serie zu würdigen.

Wir sind stolz darauf, das Team zu sein, das bei Modern Warfare III eine Vorreiterrolle einnimmt. Wir haben hart daran gearbeitet, diese Vision zu verwirklichen, an der wir jahrelang gearbeitet haben. Alles, was das Gegenteil behauptet, ist einfach nicht wahr - das ist unser Spiel und wir können es kaum erwarten, es online mit euch allen zu spielen."

Beachten Sie, dass das einzige, was er irgendwie leugnet, ist, dass Call of Duty: Modern Warfare III ursprünglich als DLC geplant war? Der Rest des Statements besteht im Wesentlichen darin, dass er die Tatsache hervorhebt, dass man die meisten Dinge aus Call of Duty: Modern Warfare II mit in MWIII nehmen kann, wenn es heute offiziell erscheint, und dass die Entwickler ihr Herz, ihren Schweiß und ihre Tränen in die Entwicklung des Spiels gesteckt haben. Letzteres habe ich nie in Frage gestellt, denn das Hauptproblem hier ist, wozu die Führungskräfte die Teams zwingen und wie schnell sie es schaffen müssen. Hoffen wir, dass sich das jetzt ändert, da sie im Besitz von Microsoft sind.

Interessiert es dich, was hinter den Kulissen von Call of Duty-Spielen passiert? Glaubst du, dass zukünftige Titel besser werden, wenn sie unter dem Label Xbox Game Studios entwickelt werden?