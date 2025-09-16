Bericht: Call of Duty League kehrt 2026 nach Großbritannien zurück

HQ

Als es auf den Markt kam, gab es große Ambitionen für das Call of Duty League, Ambitionen, die ein wenig Ähnlichkeiten mit dem Overwatch League hatten. Es gab die Idee, eine globale Liga mit Teams auf der ganzen Welt zu gründen, die sich gegenseitig beherbergen, um schließlich ein echtes globales Ligaformat zu entwickeln, das seinesgleichen sucht. Die CDL expandierte jedoch nie genug, um dies zu erreichen, und die OWL brach schließlich zusammen, eine Entwicklung, die dazu führte, dass sich die CDL in ihrer kleineren nordamerikanischen Landschaft wohl fühlte.

In letzter Zeit hat sich die CDL jedoch wieder stärker verzweigt. Es gab Ereignisse außerhalb der Vereinigten Staaten, und die Las Vegas Falcons sind sogar nach Saudi-Arabien umgezogen, und darauf aufbauend hat nun ein Bericht die Runde gemacht, der darauf hindeutet, dass in der Saison 2026 mehr Aktionen außerhalb der USA stattfinden werden.

Dexerto merkt an, dass es Pläne für eine CDL-Veranstaltung in Großbritannien im Jahr 2026 gibt. Es wurden keine offiziellen Informationen zu diesem Thema veröffentlicht, aber es wird erwartet, dass das Ereignis mit dem für März 2026 erwarteten DreamHack -Ereignis übereinstimmen wird, was bedeutet, dass wir damit rechnen sollten, dass um den 26. bis 29. März etwas passiert. Es soll auch die zweite Major der Saison sein, die nach Großbritannien führt, bevor die vierte später im Jahr in Paris stattfindet.

Es wird angenommen, dass der Veranstaltungsort daher das National Exhibition Centre (NEC) sein wird, was bedeutet, dass es auch in Birmingham und nicht in London stattfinden wird.

Glaubst du, dass es an der Zeit ist, dass sich die CDL öfter verzweigt?